Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Final French Open 2023: Kalahkan Li Shi Feng, Jonatan Christie Pastikan Gelar Juara

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |22:46 WIB
Final French Open 2023: Kalahkan Li Shi Feng, Jonatan Christie Pastikan Gelar Juara
Jonatan Christie juarai French Open 2023 usai mengalahkan Li Shi Feng di final (Foto: PBSI)
A
A
A

RENNES - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie keluar sebagai juara di ajang French Open 2023. Jonatan memastikan gelar juara usia mengalahkan wakil China, Li Shi Feng.

Pertandingan itu digelar di Glaz Arena, Rennes, Prancis, pada Minggu (29/10/2023). Jonatan Christie mengatasi perlawanan Li Shi Feng usai bermain tiga game 16-21, 21-15, dan 21-14.

Permainan di gim pertama berlangsung cukup alot. Jojo-panggilan akrab Jonatan- tampil penuh juang di awal permainan.

Li Shi Feng tampil lebih unggul atas Jojo. Kejar-kejaran poin sempat berjalan sengit sebelum akhirnya Li Shi Feng menang dengan skor cukup besar yakni 21-16.

Di gim kedua, Jojo langsung beringas. Dia mencoba menunjukkan dominasinya berusaha memperbaiki keadaan.

Sempat unggul 4-1, Jojo malah terbalas. Keadaan berbalik unggul di tangan lawan membawa Li Shi Feng memegang skor sementara 8-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement