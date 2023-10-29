Final French Open 2023: Kalahkan Li Shi Feng, Jonatan Christie Pastikan Gelar Juara

RENNES - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie keluar sebagai juara di ajang French Open 2023. Jonatan memastikan gelar juara usia mengalahkan wakil China, Li Shi Feng.

Pertandingan itu digelar di Glaz Arena, Rennes, Prancis, pada Minggu (29/10/2023). Jonatan Christie mengatasi perlawanan Li Shi Feng usai bermain tiga game 16-21, 21-15, dan 21-14.

Permainan di gim pertama berlangsung cukup alot. Jojo-panggilan akrab Jonatan- tampil penuh juang di awal permainan.

Li Shi Feng tampil lebih unggul atas Jojo. Kejar-kejaran poin sempat berjalan sengit sebelum akhirnya Li Shi Feng menang dengan skor cukup besar yakni 21-16.

Di gim kedua, Jojo langsung beringas. Dia mencoba menunjukkan dominasinya berusaha memperbaiki keadaan.

Sempat unggul 4-1, Jojo malah terbalas. Keadaan berbalik unggul di tangan lawan membawa Li Shi Feng memegang skor sementara 8-7.