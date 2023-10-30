Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final French Open 2023: Indonesia Raih Satu Gelar Juara dan Satu Runner Up

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |00:36 WIB
Hasil Lengkap Final French Open 2023: Indonesia Raih Satu Gelar Juara dan Satu Runner Up
Jonatan Christie juarai French Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL lengkap Final French Open 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Partai final baru saja selesai berlangsung pada Minggu (29/10/2023) malam WIB di Glaz Arena, Rennes, Prancis.

Indonesia berhasil meraih satu gelar juara dan satu runner up pada turnamen level super 750 kali ini. Pencapaian ini diharapkan bisa menjadi motivasi para pebulu tangkis Tanah Air untuk kembali dalam persaingan gelar juara.

Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie keluar sebagai juara di ajang French Open 2023. Jonatan memastikan gelar juara usia mengalahkan wakil China, Li Shi Feng.

Jonatan Christie mengatasi perlawanan Li Shi Feng lewat pertarungan cukup sengit. Jojo berhasil merebut gelar juara usai bermain tiga game 16-21, 21-15, dan 21-14.

Sementara itu, pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/ Bagas Maulana, harus puas menjadi runner up di French Open 2023. Bermain maksimal, Bagas/Fikri masih belum mampu mengatasi perlawanan ganda Denmark, Kim Astrup/ Anders Skaarup Rasmussen.

