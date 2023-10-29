Pebiliar Muda Unjuk Gigi di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023, Bukti Pembinaan Usia Dini Berjalan Baik

JAKARTA - Para pebiliar muda yang tampil di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 bergantian unjuk gigi dalam empat seri tahun ini. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, mengatakan bahwa itu menunjukkan pembinaan usia dini yang baik.

Pebiliar muda mulai dari 10-21 tahun beraksi di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023. Bahkan, salah satu pebiliar berusia 11 tahun memastikan diri lolos ke babak grand final yang rencananya akan digelar pada Desember mendatang.

"Ini menunjukkan bahwa pembinaan sudah berjalan di usia dini dan sejak pelajar," kata Fadil kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (28/10/2023).

"Kami harapkan ini terus terselenggara sehingga menciptakan efek bola salju dan makin banyak peminat biliar ke semua usia," tambahnya.

Berakhirnya POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Ser IV Jakarta 2023 hari ini (28/10/2023) membuat turnamen kini hanya menyisakan babak grand final. Sebanyak 16 pebiliar muda akan kembali unjuk gigi di babak tersebut.

"POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri IV Jakarta 2023 ini sangat baik, antusiasme cukup tinggi dari 11 provinsi yang hadir di mana peserta rata-rata sebenarnya masih pelajar," ujar Fadil.