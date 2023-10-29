Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pebiliar Muda Unjuk Gigi di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023, Bukti Pembinaan Usia Dini Berjalan Baik

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |04:02 WIB
Pebiliar Muda Unjuk Gigi di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023, Bukti Pembinaan Usia Dini Berjalan Baik
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri IV Jakarta (Foto: M.Gazza/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para pebiliar muda yang tampil di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 bergantian unjuk gigi dalam empat seri tahun ini. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, mengatakan bahwa itu menunjukkan pembinaan usia dini yang baik.

Pebiliar muda mulai dari 10-21 tahun beraksi di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023. Bahkan, salah satu pebiliar berusia 11 tahun memastikan diri lolos ke babak grand final yang rencananya akan digelar pada Desember mendatang.

"Ini menunjukkan bahwa pembinaan sudah berjalan di usia dini dan sejak pelajar," kata Fadil kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (28/10/2023).

"Kami harapkan ini terus terselenggara sehingga menciptakan efek bola salju dan makin banyak peminat biliar ke semua usia," tambahnya.

Berakhirnya POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Ser IV Jakarta 2023 hari ini (28/10/2023) membuat turnamen kini hanya menyisakan babak grand final. Sebanyak 16 pebiliar muda akan kembali unjuk gigi di babak tersebut.

"POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri IV Jakarta 2023 ini sangat baik, antusiasme cukup tinggi dari 11 provinsi yang hadir di mana peserta rata-rata sebenarnya masih pelajar," ujar Fadil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement