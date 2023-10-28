Viktor Axelsen Rontok, Saatnya Jonatan Christie Juara French Open 2023?

TUNGGAL putra nomor satu dunia asal Denmark, Viktor Axelsen, rontok di French Open 2023. Berhubung si Alien -julukan Viktor Axelsen- yang selalu jadi momok itu sudah tersingkir, apakah situasi ini jadi momen tepat Jonatan Christie rebut gelar juara French Open 2023?

Sekadar diketahui, Viktor Axelsen mengakhiri kiprahnya lebih cepat di babak pertama atau 32 besar French Open 2023. Ia mundur ketika tertinggal 17-21 di gim pertama saat melawan Ng Ka Long Angus (Hong Kong) di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Rabu (25/10/2023).

Viktor Axelsen yang menjadi unggulan pertama turnamen BWF World Tour Super 750 itu mundur saat gim kedua akan dimulai. Alasannya, tunggal putra nomor satu dunia asal Denmark itu sudah tak kuat karena mengalami cedera.

Berbeda nasib, tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, justru sukses lolos hingga ke semifinal French Open 2023. Kepastian itu didapat setelah pemain yang akrab disapa Jojo tersebut menyingkirkan Kodai Naraoka dari Jepang di perempatfinal.

Bertanding di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Jumat (27/10/2023), Jonatan Christie menang atas Kodai Naraoka dua gim langsung dengan skor 21-8, 25-23. Kemenangan itu membuat tunggal putra nomor enam dunia tersebut berhak lolos ke semifinal.

Di babak semifinal French Open 2023, Jonatan Christie akan menghadapi juara dunia 2021 asal Singapura, Loh Kean Yew. Laga seru tersebut bakal berlangsung pada malam ini, Sabtu 28 Oktober 2023.