HOME SPORTS NETTING

French Open 2023: Sikat Wakil China, Bagas/Fikri Tembus Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |23:33 WIB
French Open 2023: Sikat Wakil China, Bagas/Fikri Tembus Final
Bagas/Fikri ke final French Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

RENNES – Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri memastikan diri ke partai puncak French Open 2023. Bagas/Fikri berhasil mengalahkan pasangan China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Pertandingan itu digelar di Glaz Arena, Rennes, Prancis pada Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Bagas/Fikri lolos ke pertandingan pamungkas setelah menang atas Ji Ting/Xiang Yu dalam pertarungan tiga gim 21-16, 19-21, dan 22-20.

Bagas/Fikri langsung menampilkan permainan ofensif sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda putra ranking 12 dunia itu tidak memberikan napas Ji Ting/Xiang Yu untuk melancarkan serangan balik.

Hasilnya, Bagas/Fikri berhasil unggul cukup jauh menjelang jeda interval gim pertama. Namun setelah jeda, Ji Ting/Xiang Yu mencoba mengejar ketertinggalan dengan permainan lob dan netting.

Meski demikian, Bagas/Fikri mampu mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Akhirnya, Bagas/Fikri sukses mengamankan kemenangan pada gim pertama dengan skor meyakinkan 21-16.

Memasuki gim kedua, Bagas/Fikri langsung tampil trengginas pada awal pertandingan. Mereka mampu membuat Ji Ting/Xiang Yu kewalahan lewat permainan cepat yang dikombinasikan dengan pukulan keras.

