HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2023: Kalah dari Pasangan China, Apriyani/Fadia Terhenti di Semifinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:22 WIB
Hasil French Open 2023: Kalah dari Pasangan China, Apriyani/Fadia Terhenti di Semifinal
Apriyani/Fadia terhenti di semifinal French Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

RENNES - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, terhenti di semifinal French Open 2023. Apriyani/Fadia gagal mengatasi ganda China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, usai bermain tiga game 15-21, 21-17, dan 14-21.

Mentas di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Sabtu (28/10/2023) malam WIB, Apriyani/Fadia teertinggal 1-3 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Mereka mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dan kemudian 4-4.

Setelah itu, Liu/Tan kembali menjauhi Apriyani/Fadia dengan keunggulan 6-4. Mereka terus meninggalkan pasangan Indonesia hingga skor 10-6.

Interval gim pertama pun berakhir dengan skor 11-7 untuk pasangan China. Apriyani/Fadia terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan hingga akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 12-12.

Berhasil membuat skor imbang 12-12, Apriyani/Fadia justru kecolongan enam poin berturut-turut setelah itu dan tertinggal 12-18. Gim pertama pun berakhir dengan skor 21-15 untuk pasangan China.

Kehilangan gim pertama, Apriyani/Fadia bertekad untuk bangkit dari kekalahan. Mereka langsung melesat pada awal gim kedua dengan unggul 5-0 dan kemudian 12-7.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
