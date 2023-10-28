Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Semifinal French Open 2023: Ada 3 Wakil Indonesia, Live di iNews!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:08 WIB
Jadwal Siaran Langsung Semifinal French Open 2023: Ada 3 Wakil Indonesia, Live di iNews!
Ganda Putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung semifinal French Open 2023 akan diulas Okezone. Ada 3 wakil Indonesia, termasuk Jonatan Christie, yang akan tampil di babak empat besar turnamen BWF level 750 itu di Glaz Arena, Rennes, Prancis, hari ini, Sabtu (28/10/2023) dan disiarkan secara live di iNews!

Jadwal siaran langsung French Open 2023 di iNews TV dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama bakal disiarkan pada pukul 15.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Kemudian sesi kedua kembali ditayangkan pada pukul 22.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB.

Sebanyak tiga wakil Indonesia dipastikan akan unjuk gigi di semifinal French Open 2023 yang berasal dari tiga sektor berbeda. Masing-masing satu perwakilan dari nomor tunggal putra, ganda putri dan ganda putra.

Ketiga wakil Indonesia tersebut yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, dan Jonatan Christie. Mereka siap bertempur untuk memperebutkan tiket ke final French Open 2023 hari ini.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil memastikan tiket semifinal usai mengalahkan wakil Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, di perempatfinal. Mereka menang stright game dengan skor 21-16 dan 21-19.

Jonatan Christie

Di semifinal, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berhadapan dengan wakil China, Liu Sheng Shu/Tan Ning. Sesuai jadwal, duel tersebut bakal terjadi pada match 5 sekira pukul 18.20 WIB.

Sementara itu, Jonatan Christie lolos ke semifinal usai menyingkirkan Kodai Naraoka (Jepang) pada laga perempatfinal. Kini, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- akan menghadapi ujian berat di semifinal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement