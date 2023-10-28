Jadwal Siaran Langsung Semifinal French Open 2023: Ada 3 Wakil Indonesia, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung semifinal French Open 2023 akan diulas Okezone. Ada 3 wakil Indonesia, termasuk Jonatan Christie, yang akan tampil di babak empat besar turnamen BWF level 750 itu di Glaz Arena, Rennes, Prancis, hari ini, Sabtu (28/10/2023) dan disiarkan secara live di iNews!

Jadwal siaran langsung French Open 2023 di iNews TV dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama bakal disiarkan pada pukul 15.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Kemudian sesi kedua kembali ditayangkan pada pukul 22.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB.

Sebanyak tiga wakil Indonesia dipastikan akan unjuk gigi di semifinal French Open 2023 yang berasal dari tiga sektor berbeda. Masing-masing satu perwakilan dari nomor tunggal putra, ganda putri dan ganda putra.

Ketiga wakil Indonesia tersebut yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, dan Jonatan Christie. Mereka siap bertempur untuk memperebutkan tiket ke final French Open 2023 hari ini.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil memastikan tiket semifinal usai mengalahkan wakil Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, di perempatfinal. Mereka menang stright game dengan skor 21-16 dan 21-19.

Di semifinal, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berhadapan dengan wakil China, Liu Sheng Shu/Tan Ning. Sesuai jadwal, duel tersebut bakal terjadi pada match 5 sekira pukul 18.20 WIB.

Sementara itu, Jonatan Christie lolos ke semifinal usai menyingkirkan Kodai Naraoka (Jepang) pada laga perempatfinal. Kini, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- akan menghadapi ujian berat di semifinal.