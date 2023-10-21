Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Derin Asaku Sitorus Melangkah ke Final Junior World 10-Ball Championship

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |23:21 WIB
Derin Asaku Sitorus Melangkah ke Final Junior World 10-Ball Championship
Derin Asaku Sitorus menjejak babak final (Foto: POBSI)
A
A
A

KLAGENFURT - Derin Asaku Sitorus, pebiliar junior berbakat asal Indonesia, sukses mencetak sejarah dengan melangkah ke partai final dalam turnamen biliar dunia Predator Pro Biliar Series di kelas Junior World 10-Ball Championship. Turnamen itu digelar di Klagenfurt, Austria.

Prestasi luar biasa ini diraihnya setelah mengalahkan lawannya, pebiliar Slovenia Maks Benko, dengan skor akhir yang cukup meyakinkan, 6-2 pada partai semi final.

Derin Asaku Sitorus (Foto: POBSI)

Perjalanan atlet asal klub Mantra tersebut dalam menuju final terbilang dramatis, dimulai dengan kekalahan dalam pertandingan pertama turnamen. Namun, ia mampu bangkit dan memenangkan beberapa pertandingan kunci untuk akhirnya mencapai final melalui jalur "loser side."

Prestasi ini menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia, karena ini merupakan pertama kalinya seorang pebiliar junior Indonesia berhasil mencapai podium dalam kejuaraan dunia. Sebuah pencapaian yang patut dibanggakan dan memotivasi generasi biliar muda Indonesia.

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Derin.

1 2
