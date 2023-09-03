Derin Asaku Raih Runner Up di 2023 Formosa Cup ACBS Asian Pool Championships

TAIPEI - Pebiliar muda Indonesia, Derin Asaku Sitorus, meraih runner-up pada turnamen internasional 2023 Formosa Cup ACBS Asian Pool Championships, kategori 9 ball boys junior. Turnamen itu berlangsung di Taiwan pada 28 Agustus hingga 2 September 2023.

Dalam pertandingan final yang sangat ketat, pebiliar muda yang berasal dari klub Mantra tersebut, harus mengakui keunggulan pebiliar Jepang, Oda Kento, dengan skor akhir 2-6. Meski demikian, perjuangan Derin patut diacungi jempol.

Derin sempat melewati pertandingan dramatis melawan Fu Huan dari Hong Kong pada semifinal yang berakhir 6-5. Pertandingan tersebut penuh dengan ketegangan, dengan keduanya saling berusaha memperebutkan setiap angka.

Derin menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang berhasil mencapai babak final dalam turnamen ini, sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Fadil Nasution, memberikan apresiasi kepada atlet muda yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama ini.

"Dengan pencapaiannya kali ini, Derin telah membuktikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki bakat dan potensi besar di dunia biliar," kata Fadil.

"Dengan memberikan kepada pencapaian luar biasa ini, semoga prestasi Derin menjadi inspirasi bagi banyak pemuda Indonesia untuk mengejar impian mereka dalam dunia olahraga," tutupnya.

(Wikanto Arungbudoyo)