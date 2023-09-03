Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Derin Asaku Raih Runner Up di 2023 Formosa Cup ACBS Asian Pool Championships

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |08:26 WIB
Derin Asaku Raih Runner Up di 2023 Formosa Cup ACBS Asian Pool Championships
Derin Asaku Sitorus meraih runner-up di ajang 2023 Formosa Cup ACBS Asian Pool Championships (Foto: POBSI)
A
A
A

TAIPEI - Pebiliar muda Indonesia, Derin Asaku Sitorus, meraih runner-up pada turnamen internasional 2023 Formosa Cup ACBS Asian Pool Championships, kategori 9 ball boys junior. Turnamen itu berlangsung di Taiwan pada 28 Agustus hingga 2 September 2023.

Dalam pertandingan final yang sangat ketat, pebiliar muda yang berasal dari klub Mantra tersebut, harus mengakui keunggulan pebiliar Jepang, Oda Kento, dengan skor akhir 2-6. Meski demikian, perjuangan Derin patut diacungi jempol.

Derin Asaku Sitorus berfoto bersama perwakilan Indonesia (Foto: POBSI)

Derin sempat melewati pertandingan dramatis melawan Fu Huan dari Hong Kong pada semifinal yang berakhir 6-5. Pertandingan tersebut penuh dengan ketegangan, dengan keduanya saling berusaha memperebutkan setiap angka.

Derin menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang berhasil mencapai babak final dalam turnamen ini, sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Fadil Nasution, memberikan apresiasi kepada atlet muda yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama ini.

"Dengan pencapaiannya kali ini, Derin telah membuktikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki bakat dan potensi besar di dunia biliar," kata Fadil.

"Dengan memberikan kepada pencapaian luar biasa ini, semoga prestasi Derin menjadi inspirasi bagi banyak pemuda Indonesia untuk mengejar impian mereka dalam dunia olahraga," tutupnya.

(Wikanto Arungbudoyo)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement