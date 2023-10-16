Asian Para Games 2022: Persiapan Sudah 100%, Kontingen Indonesia Bertolak ke China Pagi Ini

Kontingen Indonesia berangkat menuju Hangzhou untuk mengikuti Asian Para Games 2022 (Foto: NPC Indonesia)

SOLO - Kontingen Indonesia yang akan tampil di Asian Para Games 2022 sudah siap 100% mentas di ajang tersebut. Mereka lalu berangkat ke China dari Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (16/10/2023) pagi WIB.

Adapun Tim Indonesia berkekuatan 266 orang yang terdiri dari atlet, ofisial, medis, dan juga tim NPC Indonesia. Mereka terbang menggunakan pesawat carter Garuda Indonesia Airbus A330-300 sekira pukul 09.00 WIB.

Mereka akan menempuh perjalanan sekira tujuh jam. Kontingen Indonesia dijadwalkan tiba di Hangzhou, China, sekira pukul 16.00 WIB. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, persiapan para atlet sudah 100%.

"Persiapan sudah 100 persen sudah melalui fase tampering dan kita harapkan nanti ketika tiba di Hangzhou para atlet dapat melakukan latihan ringan, sehingga ketika pertandingan bisa memberikan performa terbaik," kata Rima di sela-sela persiapan keberangkatan kontingen Indonesia, Senin (16/10/2023).

Diharapkan latihan yang telah dijalani para atlet selama satu tahun ke belakang mampu meraih target 10 besar yang ditetapkan oleh Kemenpora RI. Para atlet yang hendak tampil, terlihat mengusung semangat tinggi.

Salah satunya adalah atlet powerlifting Abdul Hadi. Meski ditargetkan meraih medali perunggu, ia berharap dapat melampaui target tersebut.