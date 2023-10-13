Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gelar Festival Pemuda Indonesia 2023, Menpora Dito Ariotedjo Diharapkan Pemuda Perindo Helat Lebih Banyak Acara Kepemudaan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |20:42 WIB
Gelar Festival Pemuda Indonesia 2023, Menpora Dito Ariotedjo Diharapkan Pemuda Perindo Helat Lebih Banyak Acara Kepemudaan
Pemuda Perindo apresiasi Menpora Dito Ariotedjo yang gelar FESPI 2023. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA Pemuda Perindo berharap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, bisa menghelat lebih banyak acara kepemudaan. Harapan ini disampaikan usai Menpora RI itu menggelar Festival Pemuda Indonesia (FESPI) 2023.

Pemuda Perindo menilai kegiatan-kegiatan kepemudaan memberi dampak positif. Sebab, acara itu bisa semakin mempererat kesatuan dan persatuan antar Organisasi Kepemudaan (OKP) di Tanah Air.

Festival Pemuda Indonesia 2023

Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo, Iqnal Shalat, menilai acara seperti FESPI 2023 dapat digunakan untuk menjaring pemuda-pemuda berbakat.

“Harapannya Menpora harus lebih banyak lagi kegiatan kepemudaan. Fungsinya agar menjaring anak-anak muda yang memiliki bakat,” kata Iqnal kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (13/10/2023).

“Selain itu, kegiatan-kegiatan pemuda dari OKP-OKP lebih diperbanyak lagi agar pemuda antar OKP saling mengenal dan saling menjaga persatuan dan kesatuan,” tambahnya.

Ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar FESPI 2023 yang telah dimulai pada 10 Oktober hingga 15 Oktober. Acara tersebut berlangsung di Kompleks Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta dan diikuti oleh puluhan Organisasi Kepemudaan (OKP) Indonesia.

Adapun FESPI 2023 mempertandingkan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi. Olahraga prestasi yang diperbandingkan yaitu futsal dan badminton, yang diikuti 34 tim dari 35 total kepesertaan. Sebanyak 32 tim mengikuti ganda putra badminton dan 16 tim di ganda putri.

Sedangkan untuk olahraga rekreasi yang dipertandingkan, ada gobak sodor atau hadang, tarik tambang, dan juga bentengan. Bentengan diikuti delapan tim, tarik tambang diikuti 24 tim, dan juga gobak sodor diikuti 18 tim.

