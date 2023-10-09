Advertisement
SPORT LAIN

Kabid OKK DPP Pemuda Perindo Dorong Pagelaran Event Olahraga: Ini Bisa Persatukan Anak Muda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |16:27 WIB
Kabid OKK DPP Pemuda Perindo Dorong Pagelaran Event Olahraga: Ini Bisa Persatukan Anak Muda
Kabid OKK DPP Pemuda Perindo dorong pagelaran event olahraga (Foto: Istimewa)
A
A
A

KEPALA Bidang (Kabid) Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPP Pemuda Perindo Dody Toisuta mendorong pagelaran event olahraga. Sebab, menurutnya, olahraga merupakan cara untuk mempersatukan para anak muda.

Alhasil, berbagai Organisasi Sayap (Orsap) antarpartai pendukung Ganjar Pranowo pun menyelenggarakan berbagai event olahraga untuk anak muda.

Pemuda Perindo

"Jadi bisa dibilang olahraga bisa mempersatukan anak-anak muda yang ada seluruh nusantara. Jadi itu makanya disini adanya Orsap kita ini untuk menghimpun bersama-sama, untuk bisa bersatu," kata Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPP Pemuda Perindo Dody Toisuta, dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Peran Olahraga Dalam Silaturahmi ORSAP Menjelang Tahun Politik 2024', dikutip Jumat (6/10/2023).

Kegiatan olahraga ini, kata Dody, dapat membentuk mindset yang positif di tengah masyarakat. Sehingga lebih luasnya lagi Partai Perindo juga dikenal positif oleh masyarakat.

"Kita yang bersentuhan langsung, kita sebagai ujung tombak kepada masyarakat khususnya para pemuda untuk bisa memberikan mind set yang positif dari partai kita untuk kita serahkan ke masyarakat," tutupnya.

