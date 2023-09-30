Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

DPP Pemuda Perindo Ingatkan Pemerintah untuk Perhatikan Nasib Para Mantan Atlet Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |23:12 WIB
DPP Pemuda Perindo Ingatkan Pemerintah untuk Perhatikan Nasib Para Mantan Atlet Indonesia
Atlet Indonesia sering kali terlupakan setelah tak lagi aktif (Foto: REUTERS)
A
A
A

HILDA Zahra selaku anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Perindo ingatkan pemerintah untuk perhatian nasib para mantan atlet Indonesia. Hilda menilai bahwa ada banyak atlet yang terlupakan setelah berhasil mengharumkan nama bangsa.

Hilda menyampaikannya dalam acara Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesiapada Sabtu (30/9/2023). Tema yang diangkat adalah “Peran ORSAP dalam Memajukan Olahraga Indonesia”.

Asian Games 2023

Hilda berpendapat banyak mantan atlet yang kehidupannya kurang diperhatikan. Sebab itu, anggota DPP Pemuda Perindo tersebut merasa prihatin dan meminta pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan terhadap fenomena ini.

“Banyak yang kehidupannya kaya terlupakan, dan medali di rumahnya seperti pajangan doang, sangat disayangkan, semoga yang kaya begitu jangan, walaupun mereka sudah pensiun harus tetap diperhatikan,” kata Hilda dikutip dari akun Youtube Partai Perindo, Sabtu (30/9/2023).

“Mungkin mereka tidak bisa ikut perlombaan, tapi kan (masih) bisa menjadi juri (misalnya),” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477/erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement