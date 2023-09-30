DPP Pemuda Perindo Ingatkan Pemerintah untuk Perhatikan Nasib Para Mantan Atlet Indonesia

Atlet Indonesia sering kali terlupakan setelah tak lagi aktif (Foto: REUTERS)

HILDA Zahra selaku anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Perindo ingatkan pemerintah untuk perhatian nasib para mantan atlet Indonesia. Hilda menilai bahwa ada banyak atlet yang terlupakan setelah berhasil mengharumkan nama bangsa.

Hilda menyampaikannya dalam acara Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesiapada Sabtu (30/9/2023). Tema yang diangkat adalah “Peran ORSAP dalam Memajukan Olahraga Indonesia”.

Hilda berpendapat banyak mantan atlet yang kehidupannya kurang diperhatikan. Sebab itu, anggota DPP Pemuda Perindo tersebut merasa prihatin dan meminta pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan terhadap fenomena ini.

“Banyak yang kehidupannya kaya terlupakan, dan medali di rumahnya seperti pajangan doang, sangat disayangkan, semoga yang kaya begitu jangan, walaupun mereka sudah pensiun harus tetap diperhatikan,” kata Hilda dikutip dari akun Youtube Partai Perindo, Sabtu (30/9/2023).

“Mungkin mereka tidak bisa ikut perlombaan, tapi kan (masih) bisa menjadi juri (misalnya),” tambahnya.