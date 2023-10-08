Asian Games 2023 Resmi Ditutup, Jepang Jadi Tuan Rumah Selanjutnya

HANGZHOU – Closing ceremony Asian Games 2023 telah sampai di pengujung acara. Perdana Menteri China, Li Qiang pun tampak hadir untuk menyaksikan berakhirnya Asian games 2023 di Hangzhou.

Presiden Komite Olimpiade China (COC), Gao Zhidan, turut menutup multi ajang bergengsi Asia itu di Hangzhou Sports Park Stadium, Hangzhou, China, Minggu (8/10/2023). Dia pun menyampaikan terima kasih kepada para partisipan yang telah memeriahkan Asian Games 2023 Hangzhou, China.

Gao Zhidan berharap Asia bisa ikut menyuarakan masa depan gemilang lewat olahraga. Selain itu, momen ini juga diharapkan mampu menjembatani perdamaian antar bangsa-bangsa.

"Terima kasih atas semua partisipasi. Mari sebarkan kedamaian lewat ajang olahraga, dan lewat Asian Games 2023 kita capai masa depan gemilang," ucap Gao Zhidan, Minggu (8/10/2023).

Adapun peresmian berakhirnya multi ajang bergengsi Asia itu dibalut dalam acara akbar Closing Ceremony Asian Games 2023. Penutupan berakhir sangat megah dan penuh warna.