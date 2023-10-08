Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2023 Resmi Ditutup, Jepang Jadi Tuan Rumah Selanjutnya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:29 WIB
Asian Games 2023 Resmi Ditutup, Jepang Jadi Tuan Rumah Selanjutnya
Closing Ceremony Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

HANGZHOU – Closing ceremony Asian Games 2023 telah sampai di pengujung acara. Perdana Menteri China, Li Qiang pun tampak hadir untuk menyaksikan berakhirnya Asian games 2023 di Hangzhou.

Presiden Komite Olimpiade China (COC), Gao Zhidan, turut menutup multi ajang bergengsi Asia itu di Hangzhou Sports Park Stadium, Hangzhou, China, Minggu (8/10/2023). Dia pun menyampaikan terima kasih kepada para partisipan yang telah memeriahkan Asian Games 2023 Hangzhou, China.

Gao Zhidan berharap Asia bisa ikut menyuarakan masa depan gemilang lewat olahraga. Selain itu, momen ini juga diharapkan mampu menjembatani perdamaian antar bangsa-bangsa.

"Terima kasih atas semua partisipasi. Mari sebarkan kedamaian lewat ajang olahraga, dan lewat Asian Games 2023 kita capai masa depan gemilang," ucap Gao Zhidan, Minggu (8/10/2023).

Closing ceremony Asian Games 2023

Adapun peresmian berakhirnya multi ajang bergengsi Asia itu dibalut dalam acara akbar Closing Ceremony Asian Games 2023. Penutupan berakhir sangat megah dan penuh warna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement