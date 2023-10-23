Advertisement
SPORT LAIN

Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |00:41 WIB
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
CdM Indonesia untuk Asian Games 2023, Basuki Hadimuljono (tengah) (Foto: Basudiwa Supraja/MPI)
JAKARTA - Tim Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Games 2023 telah resmi dibubarkan pada Jumat 20 Oktober 2023 kemarin. Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Surono, pun mengatakan pihaknya akan segera memproses bonus kepada para atlet.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya dalam acara upacara pembubaran tersebut di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta. Dirinya hadir mewakili Menpora, Dito Ariotedjo, yang tak bisa datang.

Dito dikabarkan tengah menemani Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Arab Saudi. Adapun apresiasi para atlet Asian Games 2023 akan segera disampaikan nantinya.

"Bonus akan segera kami proses dan kami sampaikan usulan bonusnya," ujar Surono.

Sebagaimana diketahui Indonesia berhasil memperoleh tujuh medali emas, 11 perak dan 18 perunggu di Asian Games 2023. Catatan itu membawa Indonesia finis di peringkat ke-13 klasemen akhir multi ajang tersebut.

1 2
