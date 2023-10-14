Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, curhat usai gagal raih medali di Asian Games 2023. Dia mengatakan bahwa hasil ini terasa pahit, tapi tetap harus diterimanya dengan lapang dada.

Tak seperti pada Asian Games 2018 di Jakarta, Ginting gagal mempertahankan raihan medali. Ia tersingkir di babak perempatfinal usai menyerah dari wakil tuan rumah, Li Shi Feng, dengan skor 13-21 dan 17-21.

Kegagalan ini membuat Ginting tak bisa memungkiri rasa kecewanya. Apalagi, Asian Games tidak hanya menjadi target negara, tetapi pemain asal Cimahi itu juga membidik titel tersebut.

"Pasti (tidak puas dengan hasilnya). Apalagi ini kan Asian Games empat tahun sekali, siapa sih yang enggak mau punya medali ya at least ada medali gitu," ucap Ginting kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 11 Oktober 2023.

"Sebagai pencapaian pribadi kan pasti siapa yang enggak pengen gitu sebagai juara di Asian Games. Tapi memang ya, saya sudah coba segalanya, sudah coba semua cara juga, tapi memang mungkin hasilnya kurang berjalan dengan baik," lanjutnya.