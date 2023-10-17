Advertisement
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |17:12 WIB
BONUS Asian Games 2023 dikabarkan belum cair, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo buka suara. Dito menjelaskan bahwa proses pencairannya sedang dalam tahap pembuatan pertanggungjawaban dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan oleh Menpora Dito Ariotedjo kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Kantor Kemenpora di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2023). Dito memastikan bahwa bonus akan segera cair seketika disetujui oleh Presiden Jokowi.

Dito Ariotedjo

“Kalau Asian Games kan sekarang pada tahap bikin laporan pertanggungjawaban, dan untuk bonus kan sudah ada aturannya, ini tinggal saya melaporkan kembali ke bapak presiden terkait bonus. Kalau bapak presiden sudah acc apa yang kami lapor kan, ya langsung diberikan,” kata Dito.

Akan tetapi, Menpora Dito masih belum bisa memastikan kapan waktu pencairan bonus tersebut dilakukan. Sebab, semuanya tergantung keputusan Presiden Jokowi, yang saat ini masih disibukkan dengan jadwal kunjungan keluar negeri, yakni ke China dan Arab Saudi.

“Pasti bonus itu diberikan oleh bapak presiden ya, jadi kami akan meminta arahan untuk jadwalnya. Kan beliau lagi kunjungan keluar (negeri) kebetulan saya juga mau berangkat,” jelas menteri berusia 32 tahun itu.

Halaman:
1 2
