Closing Ceremony Asian Games 2023: Perlihatkan Pertunjukkan Penuh Khidmat, Sukses Sentuh Hati Penonton

HANGZHOU – Pertunjukkan penuh khidmat berhasil diperlihatkan China di closing ceremony Asian Games 2023. Pertunjukkan tersebut pun sukses menyentuh hati penonton yang hadir di Hangzhou Sports Park Stadium, Hangzhou, China, pada Minggu (8/10/2023) malam WIB.

Ya, acara penutupan kali ini berjalan penuh khidmat dan romantis. Atraksi penari wanita berjubah serba putih menghipnotis jutaan mata. Salah seorang penari meliuk-liuk indah terbang menggunakan tali dihiasi dengan LED bergambar bunga.

Di tengah tarian, video momen-momen tangisan para atlet Asian Games 2023 menjadi konsumsi publik selanjutnya. Momen ini menjadi titik romantis yang sukses membuat penonton terkenang.

Teknologi rumput digital juga menjadi andalan di pertunjukkan Closing Ceremony Asian Games 2023. Pertunjukkan kali ini berlangsung dengan sederhana.

Namun permainan lampu LED dan teknologi rumput digital mampu menyulap acara menjadi meriah. Sama seperti acara pembukaan, Closing Ceremony Asian Games 2023 juga tak menggunakan petasan dan kembang api.

Sebagaimana diketahui, Closing Ceremony atau Upacara Penutupan Asian Games 2023 digelar pada Minggu (8/10/2023) mulai pukul 19.00 WIB. Adapun lokasi acara akbar itu digelar di Hangzhou Sports Park Stadium, Hangzhou, China.

(Rivan Nasri Rachman)