Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah

Tim CdM Indonesia bersama para atlet Asian Games 2023. (Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Asian Games 2023 telah rampung digelar. Nantinya, seluruh atlet Indonesia yang sukses meraih medali di Asian Games 2023 pun bakal dibangunkan rumah.

Soal pembangunan rumah untuk para peraih medali Asian Games 2023 itu disampaikan langsung oleh CdM Indonesia untuk Asian Games 2023, Basuki Hadimuljono. Dalam sambutannya, Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi kepada para atlet yang telah berjuang. Dia pun menjanjikan para peraih medali akan dibangunkan rumah.

Basuki juga mengatakan sangat bangga dengan pencapaian yang telah diperjuangkan oleh para atlet. Selain itu, dia mempersilakan seluruh cabang olahraga (cabor) memakai Auditorium Kementerian PUPR jika dibutuhkan.

Selain menyampaikan hal itu, tim CdM Indonesia untuk Asian Games 2022 juga resmi dibubarkan. Upacara tersebut digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat (20/10/2023) siang WIB.

"Itu apresiasi, bonus dari Menpora. Semua atlet yang dapat medali akan kita bangunkan rumah. Kami sangat bangga," ujar Basuki dalam sambutannya, Jumat (20/10/2023).

"Capaian telah kita capai, 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Saya tidak akan berhenti di sini. Auditorium PUPR juga silakan dipakai oleh cabor mana saja. Atur saja waktunya. Karena ini dibangun dengan APBN," jelasnya.