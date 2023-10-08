Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tak Penuhi Target Asian Games 2023, Menpora Minta Maaf ke Jokowi

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |12:22 WIB
Tak Penuhi Target Asian Games 2023, Menpora Minta Maaf ke Jokowi
Menpora RI, Dito Ariotedjo (Foto: ist)
JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, meminta maaf kepada seluruh Masyarakat Indonesia dan Presiden Jokowi karena peringkat dari Asian Games 2023 tidak memenuhi target.

“Saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Masyarakat Indonesia dan juga Bapak Presiden kita, Pak Jokowi karena target masuk 10 besar pada kontingen Indonesia di Asian Games belum tercapai,” katanya saat ditemui di Plaza Tenggara kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu (8/10/2023).

Sebelumnya, Menpora bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah menargetkan paling tidaknya Indonesia bisa meraih 8 medali emas dengan finis posisi 12 besar pada klasemen akhir Asian Games 2023.

“Kami, Kemenpora bersama KONI dan KOI memiliki target awal di 12 besar dan 8 medali emas, harus kita akui ini meleset walau sangat sedikit. Padahal satu medali lagi dan satu peringkat lagi kita sesuai target,” katanya.

Apalagi, catatan kelam telah diukir cabang olahraga bulutangkis untuk pertama kalinya gagal menyumbangkan medali emas di perhelatan akbar Asia ini. Hal tersebut, akan menjadi bahan evaluasi wakil Merah-Putih usai gelaran multievent ini selesai.

“Semoga ini menjadi catatan kami dan bahan evaluasi menjadi lebih baik lagi, yang pasti kita memiliki target di olimpiade dan berharap dari cabor badminton yang nantinya bisa menyumbangkan medali dan berbenah,” pungkasnya.

