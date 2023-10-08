Raihan Medali Kontingen Indonesia di Asian Games 2023 Nomor 2 di ASEAN, Kalahkan Malaysia hingga Vietnam!

RAIHAN medali kontingen Indonesia di Asian Games 2023 nomor 2 di ASEAN (Asia Tenggara). Kontingen Merah-Putih berhasil mengalahkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia hingga Vietnam!

Kontingen Indonesia berada di posisi ke-13 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 hingga Minggu (8/10/2023) pukul 09.00 WIB. Kontingen Merah-Putih total mengoleksi 36 medali di Asian Games tahun ini yang digelar di Hangzhou, China.

Dari 36 medali kontingen Indonesia di Asian Games 2023, 7 di antaranya adalah medali emas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu. Perolehan medali tersebut membuat kontingen Indonesia mencetak sejarah di Asian Games 2023.

Kontingen Indonesia meraih medali emas terbanyak di luar negeri alias ketika bukan menjadi tuan rumah. Sebelumnya, prestasi terbaik Indonesia saat bukan menjadi tuan rumah hanya meraih 6 medali emas di Asian Games 1998 di Bangkok.

Selebihnya, kontingen Indonesia hanya mendapatkan kurang dari 6 medali emas sebelum pada Asian Games 2023 ini mencatatkan sejarah dengan 7 emas. Bukan hanya itu, raihan medali kontingen Indonesia di Asian Games 2023 ini menempati nomor dua di ASEAN.

Sementara itu, Thailand menjadi nomor satu di Asia Tenggara alias menempati posisi 8 pada klasemen sementara Asian Games 2023 dengan total 58 medali. Dengan rincian, Thailand merebut 12 medali emas, 14 medali perak, dan 32 medali perunggu.