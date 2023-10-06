Asian Games 2023: Panahan Sumbang Perunggu kepada Indonesia Usai Libas Bangladesh

Panahan berikan perunggu kepada Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Instagram/p_ceap_)

CABANG olahraga (cabor) panahan menyumbangkan sebuah perunggu bagi Indonesia di Asian Games 2023. Medali tersebut diraih pada Jumat (6/10/2023) sore ini WIB.

Kali ini, tim Indonesia sukses memenangkan perunggu pada nomor recurve beregu putra. Tim ini diisi oleh Riau Ega Agata Salsabilla, Ahmad Khoirul Baasith dan Arif Dwi Pangestu.

Ega dan kolega mendapat medali perunggu usai mengalahkan Bangladesh dalam laga yang berlangsung di Fuyang Yinhu Sports Centre Final Field, Hangzhou, China, Jumat (6/10/2023) sore WIB. Mereka menang telak dengan skor 6-0.

Indonesia mendapatkan dua poin pertama pada set pertama dengan mencatatkan skor 56. Sementara itu, Bangladesh tertinggal satu angka, yaitu 55. Tim mereka diperkuat oleh Md Sagor Islam, Md Ruman Shana dan Mohammad Hakim Ahmed Rubel.

Kemudian, Skuad Garuda menambah keunggulan mereka menjadi 4-0 di set kedua setelah membukukan skor 55. Sementara Bangladesh hanya mencetak skor 54.