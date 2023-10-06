Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 15.30 WIB: Indonesia Terus Dipepet Malaysia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:44 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 15.30 WIB: Indonesia Terus Dipepet Malaysia
Klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Jumat (6/10/2023) hingga 15.30 WIB menarik untuk diketahui. Sejauh ini Kontingen Indonesia masih tertahan di peringkat 13 dan diikuti Malaysia yang menempati posisi 14.

Hingga memasuki sore hari, Indonesia belum menambahkan medali apa pun. Terakhir medali datang dari cabang olahraga (cabor) perahu naga.

Beraksi di 1000 M putra dan putri, Indonesia sukses meraih satu medali emas dan satu medali perak. Medali emas disumbangkan tim putra usai menjadi yang tercepat di perahu naga nomor 1000 meter.

Berlangsung di Dragon Boat Centre, Wenzhou, China, tim putra Indonesia berhasil mencatatkan waktu 4 menit 31.135 detik dan finis urutan terdepan. Mereka sanggup mengalahkan China.

Tim putra perahu naga raih medali emas Asian Games 2023

Sementar dari tim putri, Indonesia harus puas hanya mampu meraih medali perak. Tim Putri Indonesia kalah dari China di nomor 1000 meter tersebut.

Dengan tambahan dua medali itu, kini Indonesia sudah mengoleksi 35 medali. 35 medali itu terdiri dari 7 emas, 11 perak, dan 17 perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement