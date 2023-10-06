Hasil Perahu Naga 1.000 Meter Putri Asian Games 2023: China Tak Terkejar, Indonesia Raih Medali Perak!

HASIL Perahu Naga 1.000 Meter Putri Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tim Perahu Naga Putri Indonesia pun sukses meraih medali perak.

Pertandingan ini digelar di Dragon Boat Centre, Wenzhou, China, Jumat (6/10/2023) pagi WIB. Tim Perahu Naga Putri Indonesia yang tak bisa mengejar laju China akhirnya harus puas finis di urutan kedua.

Tim Perahu Naga Putri Indonesia berhasil mencatatkan waktu 4 menit 55,385 detik. Dalam jalannya pertandingan, Tim Merah Putih mampu melesat cukup baik di awal start. Mereka memimpin lebih dulu yang kemudian dibuntuti China.

Tim Merah Putih pun terus bersaing sengit dengan China yang sementara berhasil memimpin di 200 meter pertama. Skuad Garuda Putri pun harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dan kembali memetik medali perak.