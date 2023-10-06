Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 12.00 WIB: Tambah Medali Emas, Indonesia Masih Tertahan di Posisi 13!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |12:32 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 12.00 WIB: Tambah Medali Emas, Indonesia Masih Tertahan di Posisi 13!
Berikut klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 12.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Indonesia yang berhasil menambah perolehan medalinya masih tertahan di posisi ke-13.

Ya, koleksi medali Indonesia baru saja bertambah di Asian Games 2023. Ada 1 medali emas dan 1 medali perak yang berhasil diraih kontingen Indonesia. Kedua medali itu berasal dari cabang olahraga (cabor) perahu naga.

Tim Perahu Naga Putra Indonesia

Medali emas disumbangkan Tim Perahu Naga Putra Indonesia pada nomor pertandingan 1.000 meter (m). Mentas di Dragon Boat Centre, Wenzhou, China, pada Jumat (6/10/2023) pagi WIB, Indonesia meraih kemenangan dramatis usai mencatatkan waktu 4 menit 31,135 detik. Indonesia yang finis terdepan, hanya menang tipis atas China.

Selanjutnya, medali perak disumbangkan oleh Tim Perahu Naga Putri Indonesia yang turun di nomor pertandingan 1.000 meter. Tim Perahu Naga Putri Indonesia berhasil mencatatkan waktu 4 menit 55,385 detik.

Dengan hasil manis itu, Indonesia kini total sudah meraih 35 medali. Rinciannya, ada 7 medali emas, 11 perak, dan 17 perunggu.

Meski menambah koleksi medalinya, posisi Indonesia belum berubah di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. Indonesia masih tertahan di urutan ke-17.

Halaman:
1 2
