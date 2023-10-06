Breaking News: Indonesia Raih Medali Emas Ke-7 di Asian Games 2023 dari Cabor Perahu Naga Putra

INDONESIA raih medali emas ketujuh di Asian Games 2023. Medali emas ini dipersembahkan wakil Tanah Air di cabang olahraga perahu naga putra.

Aksi ciamik ditunjukkan wakil Indonesia di cabor perahu naga 1.000 meter (m) putra saat mentas di Dragon Boat Centre, Wenzhou, China, pada Jumat (6/10/2023) pagi WIB. Indonesia meraih kemenangan dramatis usai mencatatkan waktu 4 menit 31,135 detik.

Indonesia finis terdepan, hanya menang tipis atas China. Di awal laga, Tim Perahu Naga Putra Indonesia memulai start cukup baik. Indonesia melaju pesat di barisan depan bersaing sengit dengan China.

Namun, Tim Perahu Naga Putra Indonesia masih kesulitan mengejar tim tuan rumah. Meski demikian, Tim Merah Putih sukses menjadi yang terdepan di akhir setelah bersaing sengit.