HOME SPORTS SPORT LAIN

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |12:30 WIB
Atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Hingga Kamis (5/10/2023) pukul 12.00 WIB, kontingen Indonesia masih belum beranjak dari urutan 12.

Sebanyak 6 medali emas, 10 perak dan 16 medali perunggu berhasil dikumpulkan wakil Merah-Putih. Namun, perolehan medali negara lain yang juga bertambah membuat posisi Indonesia belum beranjak di klasemen sementara.

Dua medali perak hari ini datang dari cabang olahraga (cabor) perahu naga. Medali tersebut dipetik lewat cabang olahraga (cabor) perahu naga 500 meter (m) putra.

Digelar di Dragon Boat Centre, Wenzhou, China, pada Kamis (5/10/2023), Indonesia berhasil mencatatkan waktu 2 menit 09.165 detik. Posisi tersebut berada di urutan kedua tercepat setelah China.

Masih dari cabor yang sama, medali perak lainnya datang dari nomor 500 meter (m) putri. Indonesia berhasil mencatatkan waktu 2 menit 23.190 detik.

1 2
