Asian Games 2023: Indonesia Tambah Medali Perak dari Perahu Naga 500 Meter Putra

HANGZHOU - Kontingen Indonesia berhasil menambah medali perak di Asian Games 2023. Kali ini raihan medali didapat dari cabang olahraga (cabor) perahu naga 500 meter (m) putra.

Digelar di Dragon Boat Centre, Wenzhou, China, pada Kamis (5/10/2023), Indonesia berhasil mencatatkan waktu 2 menit 09.165 detik. Posisi tersebut berada di urutan kedua tercepat setelah China.

Saat berjalannya laga, Tim Perahu Naga Putra Indonesia memulai start cukup baik. Namun mereka sempat tertinggal dari Thailand yang mulai mendominasi di posisi terdepan.

Tim Merah Putih pun finis di urutan kedua setelah bersaing sengit dengan China. Tim tuan rumah sukses mengejar Indonesia di ujung garis finis dengan catatan waktu 2 menit 09.152 detik. Sementara di posisi ketig diduduki oleh Thailand dengan catatan waktu 2 menit 09.822 detik.

Tim Perahu Naga Putra Indonesia sebelumnya berhasil memetik medali perunggu. Mereka finis di urutan ketiga pada nomor 200m kemarin, Rabu (4/10/2023).

Sebelumnya Indonesia telah mengoleksi total 30 medali yang terdiri dari enam emas, delapan perak, dan 16 perunggu. Berdasarkan perolehan tersebut, Tim Merah Putih menempati posisi ke-12 sementara.

(Admiraldy Eka Saputra)