Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober: 3 Wakil Tanah Air Gugur, Bulu Tangkis Gagal Sumbang Medali

HASIL lengkap wakil Indonesia di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2023, pada Kamis (5/10/2023) telah diketahui. Indonesia menampilkan tiga wakil di babak perempatfinal yang digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou China pada hari ini dan semuanya gugur.

Itu berarti bulu tangkis Indonesia tak memberikan medali apa pun di Asian Games 2023. Hal tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di pesta olahraga tersebut.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi yang pertama gugur. Sebagai unggulan pertama di sektor ganda putra, Indonesia memiliki harapan besar terhadap pasangan yang akrab disapa Fajri itu.

Akan tetapi, Fajar/Rian justru tampil buruk kala menghadapi wakil Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-lin. Meski memberikan perlawanan, Fajar/Rian nyatanya kalah dua gim langsung oleh Lee/Wang.

Tepatnya Fajar/Rian tumbang dengan skir 19-21 dan 18-21. Kekalahan itu memastikan Indonesia gagal membawa pulang medali sama sekali dari nomor perorangan ganda putra.

Padahal sejak ganda putra bulu tangkis dipertandingkan di Asian Games 1962, Indonesia selalu berhasil memenangkan medali di nomor tersebut. Jadi, ini merupakan sejarah baru yang buruk untuk ganda putra Indonesia.

Lalu hal yang serupa juga terjadi di sektor tunggal putra, di mana Anthony Sinisuka Ginting pun gugur di perempatfinal. Anthony yang merupakan unggulan satu tumbang di tangan wakil tuan rumah, Li Shifeng.