Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober: 3 Wakil Tanah Air Gugur, Bulu Tangkis Gagal Sumbang Medali

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:38 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober: 3 Wakil Tanah Air Gugur, Bulu Tangkis Gagal Sumbang Medali
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap wakil Indonesia di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2023, pada Kamis (5/10/2023) telah diketahui. Indonesia menampilkan tiga wakil di babak perempatfinal yang digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou China pada hari ini dan semuanya gugur.

Itu berarti bulu tangkis Indonesia tak memberikan medali apa pun di Asian Games 2023. Hal tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di pesta olahraga tersebut.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi yang pertama gugur. Sebagai unggulan pertama di sektor ganda putra, Indonesia memiliki harapan besar terhadap pasangan yang akrab disapa Fajri itu.

Akan tetapi, Fajar/Rian justru tampil buruk kala menghadapi wakil Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-lin. Meski memberikan perlawanan, Fajar/Rian nyatanya kalah dua gim langsung oleh Lee/Wang.

Tepatnya Fajar/Rian tumbang dengan skir 19-21 dan 18-21. Kekalahan itu memastikan Indonesia gagal membawa pulang medali sama sekali dari nomor perorangan ganda putra.

Anthony Sinisuka Ginting

Padahal sejak ganda putra bulu tangkis dipertandingkan di Asian Games 1962, Indonesia selalu berhasil memenangkan medali di nomor tersebut. Jadi, ini merupakan sejarah baru yang buruk untuk ganda putra Indonesia.

Lalu hal yang serupa juga terjadi di sektor tunggal putra, di mana Anthony Sinisuka Ginting pun gugur di perempatfinal. Anthony yang merupakan unggulan satu tumbang di tangan wakil tuan rumah, Li Shifeng.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement