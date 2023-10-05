Asian Games 2023: Gagal Raih Medali, Fajar/Rian Minta Maaf

HANGZHOU - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dipastikan pulang dengan tangan kosong dari Asian Games 2023. Fajar/Rian pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas hasil buruk ini.

Fajar/Rian gugur di babak perempatfinal Asian Games 2023 setelah kalah dari pasangan Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin. Laga yang digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (5/10/2023) pagi WIB itu berakhir dengan skor 19-21 dan 18-21.

Atas hasil tersebut, Fajar/Rian yang pada Asian Games 2018 Jakarta lalu menyabet medali perak, tidak berhasil sumbang medali di edisi kali ini. Mereka pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Kami mohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena belum bisa memberikan medali untuk Indonesia," ucap Rian saat ditemui Tim Humas dan Media PP PBSI usai pertandingan, Kamis (5/10/2023).

Fajar/Rian mengakui keunggulan lawan pada babak delapan besar tersebut. Menurut mereka, Lee/Wang bermain lebih baik di lapangan pada laga itu.

"Kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri dan beberapa kali pengembalian kami tanggung sehingga menguntungkan bagi lawan. Sebenarnya kami sudah tahu harus bermain seperti apa tapi hari ini pertahanan dan drive kami kurang maksimal," ujar Rian.