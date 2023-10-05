Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Asian Games 2023: Gagal Raih Medali, Fajar/Rian Minta Maaf

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |11:03 WIB
Asian Games 2023: Gagal Raih Medali, Fajar/Rian Minta Maaf
Fajar/Rian terhenti di perempat final Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dipastikan pulang dengan tangan kosong dari Asian Games 2023. Fajar/Rian pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas hasil buruk ini.

Fajar/Rian gugur di babak perempatfinal Asian Games 2023 setelah kalah dari pasangan Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin. Laga yang digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (5/10/2023) pagi WIB itu berakhir dengan skor 19-21 dan 18-21.

Atas hasil tersebut, Fajar/Rian yang pada Asian Games 2018 Jakarta lalu menyabet medali perak, tidak berhasil sumbang medali di edisi kali ini. Mereka pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Kami mohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena belum bisa memberikan medali untuk Indonesia," ucap Rian saat ditemui Tim Humas dan Media PP PBSI usai pertandingan, Kamis (5/10/2023). 

Fajar/Rian mengakui keunggulan lawan pada babak delapan besar tersebut. Menurut mereka, Lee/Wang bermain lebih baik di lapangan pada laga itu.

"Kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri dan beberapa kali pengembalian kami tanggung sehingga menguntungkan bagi lawan. Sebenarnya kami sudah tahu harus bermain seperti apa tapi hari ini pertahanan dan drive kami kurang maksimal," ujar Rian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement