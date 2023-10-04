Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bikin Kejutan di POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan, Amelia Semakin Dekat dengan Timnas Biliar Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |23:01 WIB
Bikin Kejutan di POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan, Amelia Semakin Dekat dengan Timnas Biliar Indonesia
Amelia tampil mengejutkan di POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan (Foto: POBSI)
A
A
A

BALIKPAPAN - Amelia sukses membuat kejutan di POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution mengatakan, pebiliar asal Jawa Timur itu semakin dekat untuk dipanggil Timnas Biliar Indonesia.

Sekadar informasi, Amelia merupakan satu-satunya pebiliar wanita yang turun di ajang POBSI Pool Circuit 2023 Seri V yang berlangsung di RAnD Pool & Lounge, Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun, ia mampu membuat kejutan dengan melangkah jauh hingga ke babak perempatfinal.

Amelia beraksi pada POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan (Foto: POBSI)

Langkahnya terhenti di tangan wakil Jawa Barat, M. Beni, di perempatfinal yang berlangsung pada Rabu (4/10/2023). Ia kalah dengan skor 5-9.

Sebelumnya, Amelia berhasil membungkam utusan Kalimantan Selatan, Johan Dewa, di babak 16 besar. Ia menang lewat pertarungan sengit yang berakhir dengan skor 9-7.

Kendati hanya mampu mencapai perempat final, Fadil menilai pencapaian ini merupakan kejutan bagi Amelia. Sebab, sebelumnya hasil tertinggi yang didapat pebiliar 23 tahun itu adalah melenggang ke babak 16 besar saja pada seri keempat lalu di Palembang.

Fadil menganalisa permainan Amelia sangat stabil di sepanjang POBSI Pool Circuit 2023 Seri V. Menurutnya, keunggulannya yang paling menonjol adalah timing yang konsisten.

