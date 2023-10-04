Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan, Ini Kunci Kemenangan Ismail Kadir

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |22:04 WIB
Juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan, Ini Kunci Kemenangan Ismail Kadir
Ismail Kadir keluar sebagai juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan (Foto: Instagram/@mailkadir18)
A
A
A

BALIKPAPAN - Ismail Kadir sukses menjadi juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan. Pebiliar asal Sulawesi Selatan itu mengalahkan rekannya di Timnas Biliar Indonesia, Andri, pada partai final Rabu (4/10/2023) malam WIB.

Ya, POBSI Pool Circuit 2023 telah resmi berakhir pada Rabu (4/10/2023). Dalam final yang berlangsung di RAnD Pool & Lounge, Balikpapan, Kalimantan Timur, itu, Ismail keluar sebagai juaranya.

Ismail Kadir juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan (Foto: POBSI)

Hebatnya, Ismail menjadi yang terbaik dengan membungkam sesama pemain Timnas Biliar Indonesia, yakni Andri. Tak tanggung-tanggung, ia menggilas kompatriotnya dengan skor 9-4.

Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, menilai kemenangan Ismail didapat karena Andri melakukan kesalahan yang mana itu tak boleh terjadi di pertarungan level tinggi. Di sisi lain, Ismail bisa memanfaatkannya dengan baik.

“Pada kelas atas seperti mereka tidak boleh ada kesalahan, dan Andri melakukan dua kesalahan pada momen penting dan dapat dimanfaatkan Ismail dengan baik. Itu yang jadi kunci kemenangannya di final,” kata Fadil kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (4/10/2023).

Dengan gelar juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri V itu, Ismail pun diganjar hadiah sebesar Rp40 juta. Sementara Andri yang naik podium kedua membawa pulang uang tunai Rp15 juta.

Halaman:
1 2
