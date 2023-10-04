Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 18.00 WIB: Indonesia Koleksi 28 Medali

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:17 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 18.00 WIB: Indonesia Koleksi 28 Medali
Skateboarder Indonesia, Sanggoe Tanjung saat mempersembahkan medali perak untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober 2023 bisa dilihat di akhir artikel ini. Hingga pukul 18.00 WIB kontingen Indonesia masih berada di peringkat ke-12 dengan raihan total 28 medali.

Wakil Merah-Putih mengoleksi 6 medali emas, 6 medali perak dan 28 medali perunggu. Sejauh ini Indonesia masih lebih baik dari negara ASEAN lain termasuk Malaysia yang berada diurutan ke-15.

Terkini, Indonesia berhasil merebut medali perunggu dari cabang olahraga (cabor) panahan. Atlet andalan Indonesia, Riau Ega dan Diananda Choirunnisa menyabet medali perunggu dari nomor beregu campuran usai mengalahkan wakil Iran.

Pada babak perebutan medali perunggu yang digelar di Fuyang Yinhu Sports Centre Final Field, Hangzhou, China, Rabu (4/10/2023) sore WIB, Ega dan Diananda tampil gemilang. Mereka menang dengan skor 6-2.

Indonesia berhasil memenangi set pertama dengan nyaris sempurna, 39. Sementara itu, Iran hanya 33 poin, Skuad Merah-Putih unggul 2-0.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement