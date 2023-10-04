Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 18.00 WIB: Indonesia Koleksi 28 Medali

Skateboarder Indonesia, Sanggoe Tanjung saat mempersembahkan medali perak untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober 2023 bisa dilihat di akhir artikel ini. Hingga pukul 18.00 WIB kontingen Indonesia masih berada di peringkat ke-12 dengan raihan total 28 medali.

Wakil Merah-Putih mengoleksi 6 medali emas, 6 medali perak dan 28 medali perunggu. Sejauh ini Indonesia masih lebih baik dari negara ASEAN lain termasuk Malaysia yang berada diurutan ke-15.

Terkini, Indonesia berhasil merebut medali perunggu dari cabang olahraga (cabor) panahan. Atlet andalan Indonesia, Riau Ega dan Diananda Choirunnisa menyabet medali perunggu dari nomor beregu campuran usai mengalahkan wakil Iran.

Pada babak perebutan medali perunggu yang digelar di Fuyang Yinhu Sports Centre Final Field, Hangzhou, China, Rabu (4/10/2023) sore WIB, Ega dan Diananda tampil gemilang. Mereka menang dengan skor 6-2.

Indonesia berhasil memenangi set pertama dengan nyaris sempurna, 39. Sementara itu, Iran hanya 33 poin, Skuad Merah-Putih unggul 2-0.