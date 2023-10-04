Advertisement
Asian Games 2023: Indonesia Tambah Medali Perunggu dari Cabor Panahan Berkat Riau Ega dan Diananda Choirunisa

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:45 WIB
Riau Ega Agata/Diananda Choirunisa sumbang medali perunggu untuk Indonesia di Asian Games 2023. (Foto: Kemenpora)
HANGZHOU - Indonesia berhasil menambah medali perunggu Asian Games 2023 dari cabang olahraga (cabor) panahan. Tepatnya medali perunggu ke-16 itu diraih tim panahan beregu campuran Indonesia yang diperkuat Riau Ega Agata Salsabilla/Diananda Choirunisa di nomor recurve usai mengalahkan Iran.

Pada babak perebutan medali perunggu yang digelar di Fuyang Yinhu Sports Centre Final Field, Hangzhou, China, Rabu (4/10/2023) sore WIB, Ega dan Diananda tampil gemilang. Mereka menang dengan skor 6-2.

Indonesia berhasil memenangi set pertama dengan nyaris sempurna, 39. Sementara itu, Iran hanya 33 poin, Skuad Merah-Putih unggul 2-0.

Riau Ega Agata

Pada set kedua, giliran Iran yang mampu mencuri poin dengan nilai 39. Ega dan Diananda hanya menorehkan 35 poin pada set kedua dan skor menjadi imbang 2-2.

Indonesia kembali mengambil alih pertandingan dengan kemenangan di set ketiga yang membuat mereka unggul 4-2. Ega dan Diananda mencatatkan 37 poin, sedangkan Iran hanya 34 poin.

