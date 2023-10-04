Profil dan Biodata Rahmat Erwin Abdullah, Peraih Medali Emas Asian Games 2023 yang Pecahkan Rekor Dunia

PROFIL dan biodata Rahmat Erwin Abdullah akan dibahas kali ini. Koleksi medali emas Indonesia dalam ajang Asian Games 2022 (2023) kini semakin bertambah.

Setelah atlet menembak, wushu, dan sepeda BMX menyumbang emas, kini dari cabang olahraga angkat besi juga demikian. Lifter yang menyumbangkan emas pada ajang ini adalah Rahmat Erwin Abdullah.

Guna mengenal lebih jauh, berikut profil dan biodata Rahmat Erwin Abdullah peraih medali emas lifter dan pecahkan rekor dunia dilansir dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023).

Rahmat Erwin Abdullah merupakan seorang atlet angkat besi kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 13 Oktober 2000. Ia diketahui lahir dari pasangan Erwin Abdullah dan Ami Asun Budiono yang dulunya juga berprofesi sebagai atlet angkat besi berprestasi di tingkat Asia bahkan Dunia.

Dengan orang tua yang bergelut di bidang angkat besi, Rahmat tentunya sudah sangat akrab dengan olahraga ini sejak kecil. Tak heran jika sejak SD ia sudah akrab dengan olahraga angkat besi.

Berkat usaha dan motivasi yang kuat, Rahmat berhasil menelurkan banyak prestasi di dunia angkat besi. Ia diketahui meraih medali emas pertamanya pada ajang Asian Junior Championship 2019 di Pyongyang. Dalam ajang ini ia tampil untuk kelas 73 kg angkatan snach.