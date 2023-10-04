Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil dan Biodata Rahmat Erwin Abdullah, Peraih Medali Emas Asian Games 2023 yang Pecahkan Rekor Dunia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |14:05 WIB
Profil dan Biodata Rahmat Erwin Abdullah, Peraih Medali Emas Asian Games 2023 yang Pecahkan Rekor Dunia
Rahmat Erwin Abdullah tambah emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PROFIL dan biodata Rahmat Erwin Abdullah akan dibahas kali ini. Koleksi medali emas Indonesia dalam ajang Asian Games 2022 (2023) kini semakin bertambah.

Setelah atlet menembak, wushu, dan sepeda BMX menyumbang emas, kini dari cabang olahraga angkat besi juga demikian. Lifter yang menyumbangkan emas pada ajang ini adalah Rahmat Erwin Abdullah.

Rahmat Erwin Abdullah

Guna mengenal lebih jauh, berikut profil dan biodata Rahmat Erwin Abdullah peraih medali emas lifter dan pecahkan rekor dunia dilansir dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023).

Rahmat Erwin Abdullah merupakan seorang atlet angkat besi kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 13 Oktober 2000. Ia diketahui lahir dari pasangan Erwin Abdullah dan Ami Asun Budiono yang dulunya juga berprofesi sebagai atlet angkat besi berprestasi di tingkat Asia bahkan Dunia.

Dengan orang tua yang bergelut di bidang angkat besi, Rahmat tentunya sudah sangat akrab dengan olahraga ini sejak kecil. Tak heran jika sejak SD ia sudah akrab dengan olahraga angkat besi.

Berkat usaha dan motivasi yang kuat, Rahmat berhasil menelurkan banyak prestasi di dunia angkat besi. Ia diketahui meraih medali emas pertamanya pada ajang Asian Junior Championship 2019 di Pyongyang. Dalam ajang ini ia tampil untuk kelas 73 kg angkatan snach.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement