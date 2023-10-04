PB PABSI Tetap Beri Catatan meski Rahmat Erwin Abdullah Baru Pertajam Rekor Dunia

HANGZHOU - PB PABSI tetap memberi catatan untuk Rahmat Erwin Abdullah meski berhasil mempertajam rekor dunia clean and jerk. Kepala Bidang Prestasi PB PABSI, Hadi Wihardja, ingin sang lifter terus mengasah kemampuannya di jenis angkatan lain, yakni snatch.

Rahmat sukses meraih medali emas Asian Games 2023 dengan angkatan 158 kg (Snatch) serta 201 kg (Clean and Jerk). Secara total, putra lifter legendaris Erwin Abdullah itu mengangkat beban seberat 359 kg.

Selain medali emas, Rahmat berhasil mempertajam rekor dunianya sendiri untuk jenis angkatan Clean and Jerk dari 200 kg menjadi 201 kg. Namun, Hadi tidak ingin sang lifter cepat berpuas diri.

Hadi ingin Rahmat tampil impresif di jenis angkatan lain, yakni snatch. Sekadar informasi, jenis angkatan tersebut kini masih dikuasai oleh para lifter-lifter China.

“Memang kita harapkan dia dapat memperbaikin angkatan Clean and Jerk-nya selaku pemegang rekor dunia. Namun, sekedar catatan, ia juga harus mumpuni di jenis angkatan Snatch, karena China sangat baik di Snatch,” kata Hadi pada rilis resmi PB PABSI, Rabu (4/10/2023).

“Lifter tuan rumah, China yang tampil saat ini hanya piawai di jenis angkatan Snatch namun kurang bagus di jenis angkatan Clean and Jerk,” imbuhnya.