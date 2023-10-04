Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming Final Sepak Takraw Mens and Womens Quadrant Asian Games 2023, Klik di Sini!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |08:55 WIB
Link Live Streaming Final Sepak Takraw Mens and Womens Quadrant Asian Games 2023, Klik di Sini!
Indonesia bisa rebut dua emas dari cabor sepak takraw (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

LINK live streaming final sepak takraw mens and womends quadrant Asian Games 2023 bisa diklik di sini. Indonesia berpeluang menambah emas dari dua nomor ini.

Tim sepak takraw putra Indonesia sukses mencapai final di Asian Games 2023. Tim ini akan bermain menghadapi Myanmar pada laga puncak.

Sepak Takraw

Diky Apriyadi, Muhammad Hafidz, Muhammad Hardiiansyah, Saiful Rijal, Rusdi, dan Abdul Halim Radju berusaha mempersembahkan emas kepada Indonesia pada nomor ini. Mereka sedang bertarung pada saat ini, dengan laga sudah dimulai sejak pukul 08.00 WIB.

Setelah itu, tim putri Indonesia juga sukses masuk final di cabor sepak takraw ini. Mereka tampil menghadapi Vietnam pada laga puncak yang akan dimainkan mulai pukul 09.30 WIB, Rabu (4/10/2023).

Tim sepak takraw putri Indonesia diperkuat oleh lima pemain. Mereka adalah Florensia Cristy Kusnelia, Lena, Leni, Fujy Anggi Lestari, dan Dita Pratiwi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement