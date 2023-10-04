Link Live Streaming Final Sepak Takraw Mens and Womens Quadrant Asian Games 2023, Klik di Sini!

Indonesia bisa rebut dua emas dari cabor sepak takraw (Foto: NOC Indonesia)

LINK live streaming final sepak takraw mens and womends quadrant Asian Games 2023 bisa diklik di sini. Indonesia berpeluang menambah emas dari dua nomor ini.

Tim sepak takraw putra Indonesia sukses mencapai final di Asian Games 2023. Tim ini akan bermain menghadapi Myanmar pada laga puncak.

Diky Apriyadi, Muhammad Hafidz, Muhammad Hardiiansyah, Saiful Rijal, Rusdi, dan Abdul Halim Radju berusaha mempersembahkan emas kepada Indonesia pada nomor ini. Mereka sedang bertarung pada saat ini, dengan laga sudah dimulai sejak pukul 08.00 WIB.

Setelah itu, tim putri Indonesia juga sukses masuk final di cabor sepak takraw ini. Mereka tampil menghadapi Vietnam pada laga puncak yang akan dimainkan mulai pukul 09.30 WIB, Rabu (4/10/2023).

Tim sepak takraw putri Indonesia diperkuat oleh lima pemain. Mereka adalah Florensia Cristy Kusnelia, Lena, Leni, Fujy Anggi Lestari, dan Dita Pratiwi.