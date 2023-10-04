Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Raih 6 Emas di Asian Games 2023, Kontingen Indonesia Ulangi Sejarah!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |06:47 WIB
Raih 6 Emas di Asian Games 2023, Kontingen Indonesia Ulangi Sejarah!
Desak Made Rita Kusuma Dewi persembahkan emas keenam Indonesia di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

RAIH 6 emas di Asian Games 2023, kontingen Indonesia ulangi sejarah! Per hari ini, Rabu (4/10/2023) pukul 06.30 WIB, kontingen Indonesia berada di peringkat 12 Asian Games 2023 dengan koleksi total 18 medali (6 emas, 3 perak, dan 13 perunggu).

Kontingen Indonesia mengalami peningkatan di klasemen usai berhasil menambah 2 medali emas pada Selasa 3 Oktober 2023 malam WIB. Dua medali emas itu didapat dari cabang olahraga (cabor) angkat besi dan panjat tebing Asian Games 2023.

Rahmat Erwin Abdullah

(Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas Asian Games 2023. (Foto: REUTERS)

Pada cabor angkat besi, medali emas didapatkan oleh lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, pada nomor 73 kg putra. Tampil di Xiaoshan Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Selasa 3 Oktober 2023 malam WIB, ia mencatatkan total angkatan seberat 359 kg.

Angka 359 kg didapat Rahmat Erwin setelah mengangkat beban seberat 158 kg pada angkatan snatch. Lalu pada angkatan clean and jerk, lifter berusia 22 tahun itu sukses mencatatkan angka 201 kg.

Menariknya, angkatan 201 kg tersebut membuatnya melewati rekor dunia atas namanya sendiri di clean and jerk. Sebelumnya, rekor dunia yang dipegangnya berada di angka 200 kg saat tampil di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2022 di Bogota, Kolombia.

Sementara itu, medali emas keenam Indonesia diraih Desak Made Rita Kusuma Dewi dari cabor panjat tebing nomor speed putri. Desak Made menjadi yang terbaik setelah membukukan waktu di angka 6,364 detik, unggul atas wakil China, Deng Lijuan, di final.

Berkat tambahan dua medali emas di atas, kontingen Indonesia pun kini telah menggondol 6 emas di Asian Games 2023. Dengan demikian, kontingen Indonesia telah mengulang sejarah di Asian Games!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement