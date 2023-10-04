Raih 6 Emas di Asian Games 2023, Kontingen Indonesia Ulangi Sejarah!

RAIH 6 emas di Asian Games 2023, kontingen Indonesia ulangi sejarah! Per hari ini, Rabu (4/10/2023) pukul 06.30 WIB, kontingen Indonesia berada di peringkat 12 Asian Games 2023 dengan koleksi total 18 medali (6 emas, 3 perak, dan 13 perunggu).

Kontingen Indonesia mengalami peningkatan di klasemen usai berhasil menambah 2 medali emas pada Selasa 3 Oktober 2023 malam WIB. Dua medali emas itu didapat dari cabang olahraga (cabor) angkat besi dan panjat tebing Asian Games 2023.

(Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas Asian Games 2023. (Foto: REUTERS)

Pada cabor angkat besi, medali emas didapatkan oleh lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, pada nomor 73 kg putra. Tampil di Xiaoshan Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Selasa 3 Oktober 2023 malam WIB, ia mencatatkan total angkatan seberat 359 kg.

Angka 359 kg didapat Rahmat Erwin setelah mengangkat beban seberat 158 kg pada angkatan snatch. Lalu pada angkatan clean and jerk, lifter berusia 22 tahun itu sukses mencatatkan angka 201 kg.

Menariknya, angkatan 201 kg tersebut membuatnya melewati rekor dunia atas namanya sendiri di clean and jerk. Sebelumnya, rekor dunia yang dipegangnya berada di angka 200 kg saat tampil di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2022 di Bogota, Kolombia.

Sementara itu, medali emas keenam Indonesia diraih Desak Made Rita Kusuma Dewi dari cabor panjat tebing nomor speed putri. Desak Made menjadi yang terbaik setelah membukukan waktu di angka 6,364 detik, unggul atas wakil China, Deng Lijuan, di final.

Berkat tambahan dua medali emas di atas, kontingen Indonesia pun kini telah menggondol 6 emas di Asian Games 2023. Dengan demikian, kontingen Indonesia telah mengulang sejarah di Asian Games!