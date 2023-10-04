Kontingen Indonesia Berpeluang Tambah 6 Medali Emas Asian Games 2023 Hari Ini, Rabu 4 Oktober: Dari Cabor Mana Saja?

KONTINGEN Indonesia berpeluang tambah 6 medali emas Asian Games 2023 hari ini, Rabu 4 Oktober 2023. Lantas, dari cabang olahraga (cabor) mana saja? Berikut ulasannya di bawah ini.

Sebelumnya, kontingen Indonesia telah mengemas 6 emas, 3 perak, dan 13 perunggu dalam perolehan medali Asian Games 2023 per Selasa 3 Oktober pukul 21.00 WIB. Ada tambahan dua medali emas dari cabor angkat besi dan panjat tebing Asian Games 2023.

Pada cabor angkat besi, didapat oleh lifter Rahmat Erwin Abdullah yang menjadi medali emas kelima bagi kontingen Indonesia. Kemudian, medali emas keenam Indonesia di Asian Games 2023 didapat lewat Desak Made Rita Kusuma Dewi dari cabor panjat tebing.

Desak Made Rita Kusuma Dewi tampil apik pada nomor speed putri di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, pada Selasa (3/10/2023) malam WIB. Ia membukukan waktu di angka 6,364 detik, unggul atas wakil China, Deng Lijuan.

Hari ini, Rabu 4 Oktober 2023, kontingen Indonesia akan mempertandingkan sebanyak 13 cabor. Dari sekian cabor tersebut, kontingen Merah Putih berpeluang tambah 6 medali emas Asian Games 2023.

Peluang tambahan 6 medali emas Asian Games 2023 kontingen Indonesia itu dari cabor Dragon Boat nomor Men's 200 meter, Sepak Takraw nomor Men's Quadrant, Sepak Takraw nomor Womens's Quadrant, Panahan, Panjat Tebing nomor Men's Speed Relay, dan Panjat Tebing nomor Women's Speed Relay.

Untuk cabor Perahu Naga (Dragon Boat) nomor Men's 200 meter, kontingen Indonesia akan bertanding di partai final sekitar pukul 09.15 WIB. Kemudian untuk Sepak Takraw nomor Men's Quadrant, Indonesia akan melawan Myanmar di final sekitar pukul 08.00 WIB.