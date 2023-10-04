Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober: Anthony Ginting Siap Melaju, Live di iNews!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |05:09 WIB
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober: Anthony Ginting Siap Melaju, Live di iNews!
Anthony Sinisuka Ginting siap berlaga di 16 besar Asian Games 2023 hari ini (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Berikut jadwal siaran langsung wakil Indonesia di bulu tangkis Asian Games 2023, Rabu (4/10/2023), live di iNews. Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan siap melaju!

Terdapat delapan wakil Indonesia yang akan turun di 16 besar bulu tangkis Asian Games 2023 pada hari ini. Wakil pertama yang akan turun adalah Putri Kusuma Wardani (Putri KW) melawan Pusarla Sindhu di lapangan dua sekira pukul 09.00 WIB.

Putri KW

Tepat setelah Putri, pasangan ganda Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi akan tampil. Ganda putri Indonesia itu bakal menghadapi unggulan pertama sekaligus wakil tuan rumah Chen Qing Chen/Jia Yi Fan di lapangan dua.

Kemudian, ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan turun di lapangan satu pada partai keempat. Mereka akan menghadapi unggulan kedua asal Jepang Yuta Watanabe/Arisa Higashino.

Kembali ke lapangan dua, ada ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang tampil pada partai keenam. The Babies dijadwalkan menghadapi salah satu mimpi buruknya yakni Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Di lapangan tiga, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi wakil Singapura Jia Heng Jason Teh pada partai keenam. Tepat setelah tunggal putra, gantian Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang unjuk gigi melawan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul dari Thailand.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement