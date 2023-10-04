Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober: Anthony Ginting Siap Melaju, Live di iNews!

Anthony Sinisuka Ginting siap berlaga di 16 besar Asian Games 2023 hari ini (Foto: PBSI)

HANGZHOU - Berikut jadwal siaran langsung wakil Indonesia di bulu tangkis Asian Games 2023, Rabu (4/10/2023), live di iNews. Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan siap melaju!

Terdapat delapan wakil Indonesia yang akan turun di 16 besar bulu tangkis Asian Games 2023 pada hari ini. Wakil pertama yang akan turun adalah Putri Kusuma Wardani (Putri KW) melawan Pusarla Sindhu di lapangan dua sekira pukul 09.00 WIB.

Tepat setelah Putri, pasangan ganda Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi akan tampil. Ganda putri Indonesia itu bakal menghadapi unggulan pertama sekaligus wakil tuan rumah Chen Qing Chen/Jia Yi Fan di lapangan dua.

Kemudian, ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan turun di lapangan satu pada partai keempat. Mereka akan menghadapi unggulan kedua asal Jepang Yuta Watanabe/Arisa Higashino.

Kembali ke lapangan dua, ada ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang tampil pada partai keenam. The Babies dijadwalkan menghadapi salah satu mimpi buruknya yakni Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Di lapangan tiga, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi wakil Singapura Jia Heng Jason Teh pada partai keenam. Tepat setelah tunggal putra, gantian Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang unjuk gigi melawan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul dari Thailand.