HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos ke Perempatfinal Usai Pulangkan Wakil Thailand

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:14 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos ke Perempatfinal Usai Pulangkan Wakil Thailand
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memastikan diri lolos ke perempatfinal bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2023. Fajar/Rian menembus perempatfinal usai menang atas wakil Thailand Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul di babak 16 besar, pada Rabu (4/10/2023) sore WIB.

Kemenangan yang diraih Fajar/Rian pun terbilang mudah atas Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Sebab mereka menang dengan dua gim langsung, lewat skor 21-15 dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Mentas di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (4/10/2023) siang WIB, Fajar/Rian sempat mendapatkan perlawanan sengit dari lawannya. Awal gim pertama berjalan ketat hingga skor imbang 6-6.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Setelah itu, Fajar/Rian berhasil mengambil alih pertandingan dan mengungguli Peeratchai/Pakkapon. Mereka unggul 11-9 pada interval gim pertama.

Selepas rehat, skor sempat terus berimbang hingga 13-13. Tak ingin kehilangan momentum, Fajar/Rian kemudian mampu kembali membalikkan keadaan dengan skor 15-13.

Keunggulan itu terus dijaga hingga skor 18-14. Fajar/Rian pun mengakhiri gim pertama dengan skor 21-15.

Halaman:
1 2
