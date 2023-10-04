Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Anthony Ginting Mulus ke Perempatfinal

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |14:23 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Anthony Ginting Mulus ke Perempatfinal
Tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting melaju ke perempat final Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
HANGZHOU - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting melaju mulus ke perempatfinal Asian Games 2023. Ginting tanpa kesulitan menghadapi wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh.

Pertemuan itu digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Rabu (4/10/2023). Ginting mengalahkan Jason Teh dengan skor 21-14 adn 21-18.

Anthony Ginting bermain lebih unggul sejak awal. Dia langsung menggiring lawan dalam tempo permainan cepat.

Ginting terus menguasai permainan di gim pertama. Pemain kelahiran Cimahi itu pun segera memastikan kemenangannya dengan skor 21-14.

Permainan Ginting semakin agresif di gim kedua. Jason Teh kesulitan membendung serangan yang intens dikirim oleh jagoan Indonesia itu.

