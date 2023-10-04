Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Anthony Ginting Mulus ke Perempatfinal

HANGZHOU - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting melaju mulus ke perempatfinal Asian Games 2023. Ginting tanpa kesulitan menghadapi wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh.

Pertemuan itu digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Rabu (4/10/2023). Ginting mengalahkan Jason Teh dengan skor 21-14 adn 21-18.

Anthony Ginting bermain lebih unggul sejak awal. Dia langsung menggiring lawan dalam tempo permainan cepat.

Ginting terus menguasai permainan di gim pertama. Pemain kelahiran Cimahi itu pun segera memastikan kemenangannya dengan skor 21-14.

Permainan Ginting semakin agresif di gim kedua. Jason Teh kesulitan membendung serangan yang intens dikirim oleh jagoan Indonesia itu.