Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Putri Kusuma Wardani Takluk 2 Set Langsung dari Wakil India

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putri Putri Kusuma Wardani takluk dalam dua set langsung dari Pusarla V. Sindhu asal India.

Putri KW -- sapaan Putri Kusuma Wardani -- kalah dalam dua set langsung dengan skor identik 16-21 dan 16-21. Laga itu dimainkan di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Rabu (4/10/2023).

Sejak awal permainan Putri tampak sudah kewalahan dari lawan. Namun dia tetap menunjukkan kegigihannya menghadapi kekuatan Pusarla.

Putri mampu membalas beberapa serangan lawan. Namun sayang dia tidak berhasil memimpin laga dan berakhir kalah di gim pertama dengan skor 16-21.