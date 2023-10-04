Momen Chen Yufei Diminta Pelatih Kasih Poin ke Lawan saat Unggul 18-0 di Asian Games 2023

MOMEN Chen Yufei diminta pelatih kasih poin ke lawan saat unggul 18-0 di Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Aksi tersebut dilakukan Chen Yufei saat melawan tunggal putri Timor Leste, Zoraida Dela Torre Costa Gusmao De Jesus, di babak 32 besar Asian Games 2023 nomor perorangan.

Bermain di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023), Chen Yufei berhasil membantai wakil Timor Leste itu dengan skor sangat telak 21-1, 21-1. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 tersebut tanpa ampun menghabisi Zoraida Dela Torre Costa Gusmao De Jesus.

Ini menjadi skor akhir pertandingan yang paling telak dalam ajang Asian Games 2023. Kemenangan telak Chen Yufei melewati skor 21-1, 21-2 milik Kim Ga-eun (Korea Selatan) saat menyingkirkan Aminath Nabeeha Abdul Razzaq (Maladewa) pada hari yang sama dan selesai pada menit yang sama yaitu 17.

Di sisi lain, ada momen menarik yang mewarnai pembantaian Chen Yufei terhadap Zoraida Dela Torre Costa Gusmao De Jesus, di babak 32 besar Asian Games 2023. Di mana, ia diminta sang pelatih untuk kasih poin ke lawan saat unggul 18-0.

Seperti video yang diunggah akun TikTok @chenyufei_cyf, tepat sebelum melakukan servis, Chen Yufei terlihat seperti dipanggil oleh sang pelatihnya. Dia pun nampak berkomunikasi dengan pelatihnya itu dari kejauhan yang diduga memberikan instruksi.