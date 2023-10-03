Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Ini, Anthony Ginting Lolos ke Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |10:38 WIB
Gara-Gara Ini, Anthony Ginting Lolos ke Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2023?
Anthony Ginting berpotensi juara nomor tunggal putra Asian Games 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

GARA-GARA menghadapi lawan mudah di 16 besar, Anthony Ginting otomatis lolos ke perempatfinal bulu tangkis Asian Games 2023? Sekadar diketahui, Anthony Ginting baru saja memastikan lolos ke 16 besar nomor tunggal putra bulu tangkis Asian Games 2023.

Kepastian itu didapat setelah Anthony Ginting menang atas tunggal putra Taiwan yang menempati peringkat 25 dunia, Wang Tzu Wei, di babak 32 besar yang berlangsung pada Selasa, (3/10/2023) pagi WIB. Secara luar biasa, Anthony Ginting menghajar Wang Tzu Wei dengan skor 21-16 dan 21-11!

Anthony Ginting

(Anthony Ginting bantai wakil Taiwan di 32 besar Asian Games 2023. (Foto: Humas PP PBSI)

Lantas, siapa lawan Anthony Ginting di babak 16 besar Asian Games 2023? Menurut bagan, Anthony Ginting akan bersua pemenang laga Jason Teh Jia Heng (Singapura) vs Nibal Ahmed (Maladewa) yang digelar hari ini sekira pukul 13.10 WIB.

Di atas kertas, Jason The Jia Heng akan mengalahkan Nibal Ahmed. Hal itu berdasarkan ranking dunia mereka yang sangat timpang.

Saat ini, Jason Teh Jia Heng menempati peringkat 88 dunia, sedangkan Nibal Ahmed menempati posisi 388 dunia Karena itu, Anthony Ginting cukup diuntungkan berdasarkan hasil drawing yang ada.

Sebab, di 16 besar Asian Games 2023, Anthony Ginting di atas kertas bisa memenangkan pertandingan. Meski mendapatkan lawan mudah di 16 besar, bukan berarti Anthony Ginting boleh besar kepala.

Halaman:
1 2

