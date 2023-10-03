Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2023 Seri V: Jadi Favorit Juara, Ini Keunggulan Andri dan Ismail Kadir

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |23:14 WIB
POBSI Pool Circuit 2023 Seri V: Jadi Favorit Juara, Ini Keunggulan Andri dan Ismail Kadir
Andri dijagokan juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan (Foto: POBSI)
A
A
A

BALIKPAPAN - Dua penggawa Timnas Biliar Indonesia, Andri dan Ismail Kadir, menjadi favorit juara di POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, menilai keduanya punya keunggulan dibandingkan dengan para pemain lainnya.

Andri berhasil meraih kemenangan dalam babak 16 besar POBSI Pool Circuit 2023 Seri V yang berlangsung di RAnD Pool & Lounge, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (3/10/2023). Utusan Kepulauan Riau itu menggulung wakil tuan rumah, Stanley, dengan skor 9-4.

POBSI Pool Circuit

Sementara Ismail Kadir, yang mewakili Sulawesi Selatan, juga sukses menyingkirkan perwakilan Kalimantan Timur yakni, Dani. Dia menang dengan skor yang meyakinkan yakni 9-5.

Fadil mengungkapkan bahwa Andri dan Fadil memang punya kualitas yang lebih dibanding para pemain lainnya. Menurutnya, mereka berdua yang paling berpeluang untuk menjadi juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri V.

“Di atas kertas mereka berpeluang juara,” kata Fadil kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (3/10/2023).

Fadil mengunggulkan Andri dan Fadil bukannya tanpa alasan. Menurutnya, mereka berdua sangat unggul dari segi jam terbang sehingga memiliki kemampuan pengendalian diri dan adaptasi medan yang lebih baik dibanding para pemain lainnya yang tak tergabung ke dalam tim nasional.

Halaman:
1 2
