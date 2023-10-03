Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perempatfinal POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan Diprediksi Ketat!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |21:47 WIB
Perempatfinal POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan Diprediksi Ketat!
POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan diprediksi semakin ketat (Foto: POBSI)
A
A
A

BALIKPAPAN – Babak perempatfinal POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan diprediksi bakal berjalan ketat. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, menilai delapan pemain yang tersisa punya peluang yang sama untuk juara.

Babak 16 besar POBSI Pool Circuit 2023 Seri V telah selesai digelar di RAnD Pool & Lounge, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Selasa (3/10/2023). Hasilnya, wakil tuan rumah Kaltim banyak yang berguguran.

POBSI Pool Circuit

Dari delapan utusan tuan rumah di babak 16 besar, hanya dua yang mampu meraih kemenangan. Mereka adalah Roy Ezar dan Herry G.

Roy Ezar lolos setelah memenangkan laga perang saudara kontra utusan Kaltim lainnya, Median, dengan skor 9-7. Sementara Herry G menggulung Irwanto dari Sulawesi Tenggara dengan skor 9-5.

Dua pemain Tim Nasional Biliar Indonesia, Andri dan Ismail Kadir, juga sukses melenggang ke perempat final. Andri yang mewakili Kepulauan Riau menghajar Stanley dari Kaltim dengan skor 9-4, sedangkan Ismail yang membawa nama Sulawesi Selatan melibas utusan tuan rumah lainnya, Dani, dengan skor 9-5.

Adapun empat pemain lainnya yang lolos ke babak perempat final POBSI Pool Circuit 2023 Seri V adalah Roy (Sulawesi Tengah), Amelia (Jawa Timur), M. Beni (Jawa Barat) dan Kholik (Kalimantan Selatan).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement