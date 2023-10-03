Perempatfinal POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan Diprediksi Ketat!

BALIKPAPAN – Babak perempatfinal POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan diprediksi bakal berjalan ketat. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, menilai delapan pemain yang tersisa punya peluang yang sama untuk juara.

Babak 16 besar POBSI Pool Circuit 2023 Seri V telah selesai digelar di RAnD Pool & Lounge, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Selasa (3/10/2023). Hasilnya, wakil tuan rumah Kaltim banyak yang berguguran.

Dari delapan utusan tuan rumah di babak 16 besar, hanya dua yang mampu meraih kemenangan. Mereka adalah Roy Ezar dan Herry G.

Roy Ezar lolos setelah memenangkan laga perang saudara kontra utusan Kaltim lainnya, Median, dengan skor 9-7. Sementara Herry G menggulung Irwanto dari Sulawesi Tenggara dengan skor 9-5.

Dua pemain Tim Nasional Biliar Indonesia, Andri dan Ismail Kadir, juga sukses melenggang ke perempat final. Andri yang mewakili Kepulauan Riau menghajar Stanley dari Kaltim dengan skor 9-4, sedangkan Ismail yang membawa nama Sulawesi Selatan melibas utusan tuan rumah lainnya, Dani, dengan skor 9-5.

Adapun empat pemain lainnya yang lolos ke babak perempat final POBSI Pool Circuit 2023 Seri V adalah Roy (Sulawesi Tengah), Amelia (Jawa Timur), M. Beni (Jawa Barat) dan Kholik (Kalimantan Selatan).