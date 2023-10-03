Advertisement
SPORT LAIN

Sabet Emas Asian Games 2023, Rahmat Erwin Abdullah Ungkap Kunci sebagai Raja Clean and Jerk

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |22:01 WIB
Sabet Emas Asian Games 2023, Rahmat Erwin Abdullah Ungkap Kunci sebagai Raja Clean and Jerk
Rahmat Erwin Abdullah merayakan keberhasilan bersama sang ayah Erwin Abdullah (Foto: Reuters/Kim Kyung-hoon)
A
A
A

HANGZHOU - Rahmat Erwin Abdullah girang bukan main usai menyabet medali emas Asian Games 2023, sekaligus mempertajam rekornya sendiri di jenis angkatan Clean and Jerk. Lifter kebanggaan Indonesia itu membeberkan kunci suksesnya mengukuhkan diri sebagai raja di angkatan tersebut.

Putra dari legenda angkat besi Indonesia, Erwin Abdullah, itu sukses meraih emas dengan angkatan 158 kg (Snatch) dan 201 kg (Clean and Jerk). Total, Rahmat mengangkat beban seberat 359 kg.

Rahmat Erwin Abdullah beraksi di Asian Games 2023 (Foto: Reuters/Kim Kyung-hoon)

Selain medali emas, Rahmat berhasil mempertajam rekor dunianya sendiri untuk jenis angkatan Clean and Jerk dari 200 kg menjadi 201 kg. Ia kemudian membeberkan kunci sukses mencatat hasil impresif tersebut.

"Ya, tadi setelah angkatan kedua seberat 196 kg berhasil saya angkat. Saya pikir untuk mengungguli lawan saya harus menambah beban seberat 5 kg lagi agar tetap unggul,” kata Rahmat pada rilis resmi PABSI, Selasa (3/10/2023).

Keputusan untuk menambah beban pun berbuah manis. Rahmat girang bukan main usai mempertajam rekor Clean and Jerk.

“Ternyata, berhasil dan Alhamdullilah bisa memecahkan rekor dunia atas nama saya sendiri,” imbuhnya.

