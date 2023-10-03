Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Breaking News: Rahmat Erwin Abdullah Sumbang Medali Emas Ke-5 untuk Indonesia di Asian Games 2023, Sekaligus Pecahkan Rekor Dunia!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:02 WIB
Breaking News: Rahmat Erwin Abdullah Sumbang Medali Emas Ke-5 untuk Indonesia di Asian Games 2023, Sekaligus Pecahkan Rekor Dunia!
Rahmat Erwin Abdullah raih medali emas Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIFTER Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, menambah perolehan medali emas Indonesia di Asian Games 2023. Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas dari cabang olahraga (cabor) angkat besi nomor pertandingan 73 kg putra.

Rahmat Erwin Abdullah tampil begitu perkasa kala mentas di Xiaoshan Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (3/10/2023) malam WIB. Dia total mencatatkan angkatan seberat 359 kg!

Rahmat Erwin Abdullah

Angka tersebut didapat setelah Rahmat mengangkat beban seberat 158 kg pada angkatan snatch. Kemudian, pada angkatan clean and jerk, lifter berusia 22 tahun itu sukses mencatatkannya di angka 201 kg.

Bahkan, torehan 201 kg tersebut membuatnya mempertajam rekor dunia atas namanya sendiri di clean and jerk. Sebelumnya, rekor dunia yang dipegangnya berada di angka 200 kg saat tampil di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2022 di Bogota, Kolombia.

