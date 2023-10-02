Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan: Wakil Tuan Rumah Bikin Kejutan, Diprediksi Sulitkan Pemain Nasional di 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |19:59 WIB
POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan: Wakil Tuan Rumah Bikin Kejutan, Diprediksi Sulitkan Pemain Nasional di 16 Besar
POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan telah memasuki babak 16 besar (Foto: MPI/Mukmin Azis)
BALIKPAPAN – Para wakil tuan rumah Kalimantan Timur (Kaltim) membuat kejutan pada turnamen biliar POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, memprediksi mereka akan menyulitkan pemain nasional di babak 16 besar.

Ya, tuan rumah Kaltim di luar dugaan mampu bersaing dalam babak fase grup yang digelar pada 1 dan 2 Oktober 2023 di RAnD Poll & Lounge, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hasilnya, mereka meloloskan delapan wakil ke babak 16 besar POBSI Pool Circuit 2023 Seri V.

POBSI Pool Circuit Balikpapan

Adapun delapan pemain tersebut adalah Arman D’Ale, Roy Ezar, Stanley, Allen, Merry, Median, Dandy dan Dani. Sementara delapan pebiliar lainnya yang lolos ke babak 16 besar terdiri dari berbagai provinsi lainnya yakni, Andri (Kepulauan Riau), Ismail Kadir (Sulawesi Selatan), Johan Dewa dan Kholik (Kalimantan Selatan), Amelia (Jawa Timur), Roy (Sulawesi Tengah), Irwanto (Sulawesi Tenggara) dan M Beni (Jawa Barat).

Fadil pun menilai babak penyisihan POBSI Pool Circuit 2023 Seri V ini berjalan seru dan berimbang. Hal itu diungkapkannya saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia, pada Senin (2/10/2023).

“Babak penyisihan cukup seru dan berimbang dimana pada babak 16 besar terdiri dari 8 atlet tuan rumah Kaltim dan 8 atlet dari provinsi lainnya,” kata Fadil.

Dari 16 pemain tersebut, terdapat dua pemain nasional yakni Andri (Kepri) dan Ismail Kadir (Sulsel). Kedua pebiliar itu berasal dari klub JRX.

